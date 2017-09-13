На Луганщині до медзакладу відправлено жінку, яка ледь не зарубала дитину

Суд задовольнив клопотання Артемівської місцевої прокуратури про поміщення жінки, підозрюваної у замаху на вбивство власної дитини, до психіатричного закладу.

Установлено, що 36-річна мати, яка нанесла своєму 8-річному синові численні удари кухонною сокирою по голові, з 2015 року перебуває на обліку у лікаря-психіатра з діагнозом «шизофренія».

Досудове розслідування за ч.2 ст.15, п.2 ч.2 ст.115 (замах на вбивство малолітньої дитини) КК України під процесуальним керівництвом Артемівської місцевої прокуратури триває. Встановлюються всі обставини скоєння злочину.

Нагадаємо, 10 вересня жителька м.Соледар кухонною сокирою вдарила свого сина по голові, внаслідок чого дитина отримала відкриту черепно-мозкову травму, забій мозку важкого ступеня, набряк та набухання головного мозку. Хлопчик знаходиться у реанімаційному відділенні лікарні м. Бахмут у вкрай важкому стані.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області