Поліція Прикарпаття розслідує інцидент із масовим отруєнням у ресторані

Напередодні із Управління держпродспоживслужби в Тисменицькому районі, надійшло звернення до поліції про спалах харчового отруєння, яке виникло після святкування весілля в ресторані «Голден Тайм», що у смт. Лисець, Тисменицького району.

Із 200 осіб, які брали участь в урочистій події станом на 12.09.2017 у інфекційне відділення Богородчанської ЦРЛ, потрапило 8 осіб. Перелік зазначених пунктів залучених до спалаху с. Бабче, с. Маркове, Богородчанського району.

При поступленні пацієнти скаржились на нудоту, діарею, болі в животі, підвищення температури тіла. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Для з’ясування обставин причин виникнення захворювання спеціалістами Івано-Франківської регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів проводиться розслідування цього випадку.

За результатами санітарно-епідеміологічного обстеження закладу виявлено порушення вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до якості та безпечності харчових продуктів», санітарного законодавства.

У зв’язку з цим Тисменицьким відділом поліції відомості за фактом отруєння людей внесено у Єдиний реєстр досудових розслідувань за ознаками правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

За матеріалами ВК ГУНП в Івано-Франківській області