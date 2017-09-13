Неподалік від Львова вантажівка на смерть збила людину
Неподалік від Львова вантажівка на смерть збила людину
Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 16:00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Солонка, Пустомитівського району.
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Iveco», 51-річний житель Борислава, скоїв наїзд на пішохода, 62-річного львів’янина.
Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.
Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області