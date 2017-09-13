Неподалік від Львова вантажівка на смерть збила людину

Неподалік від Львова вантажівка на смерть збила людину

17:30 13.09.2017
Неподалік від Львова вантажівка на смерть збила людину

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 16:00 на автодорозі Київ – Чоп в селі Солонка, Пустомитівського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Iveco», 51-річний житель Борислава, скоїв наїзд на пішохода, 62-річного львів’янина.

Внаслідок отриманих травм пішохід помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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