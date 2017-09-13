На Закарпатті поліцейські оперативно розкрили пограбування сільмагу

У селі Тересва Тячівського району грабіжник викрав гроші з каси одного з магазинів села. Правоохоронці затримали підозрюваного в порядку статті 208 КПК України.

До поліції з повідомленням про грабіж звернулася мешканка села Тересва, що працює продавчинею у одному з сільських магазинів. Жінка повідомила, що близько 22:10 знайома на вигляд особа, відкрито заволоділа грошима з каси.

Слідчо-оперативна група, що прибула на місце злочину, встановила особу підозрюваного у крадіжці.

Як з‘ясували слідчі, увечері 23-річний чоловік зайшов до магазину і відкрито заволодів грошовими коштами з касового апарату магазину. Він взяв з каси 5 тисяч гривень і вибіг з магазину.

Вже за годину підозрюваного у грабежі затримали у порядку статті 208 КПК України.

Наразі за фактом злочинних дій, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 186 Кримінального кодексу України (Грабіж).

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області