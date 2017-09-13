Поліція Львівщини розшукує водія-втікача, який травмував жінку

Поліція Львівщини розшукує водія-втікача, який травмував жінку

19:00 13.09.2017
Поліція Львівщини розшукує водія-втікача, який травмував жінку

Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 вересня о 21:46 в селі Бісковичі, Самбірського району.

Невідомий водій невстановленого автомобіля скоїв наїзд на пішохода, 69-річну мешканку Самбірського району, яка переходила дорогу у невстановленому місці. Водій після скоєного втік з місця події.

Внаслідок автопригоди жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження: «перелом-вивих лівого колінного суглоба».

Правоохоронці встановлюють особу водія та його місцезнаходження, з'ясовують обставини ДТП, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Якщо Ви стали свідком цієї автопригоди, прохання зателефонувати на оперативну лінію 102 або звернутися у найближчий відділ поліції та повідомити правоохоронцям відому Вам інформацію.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

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