У Луцьку молода жінка трагічно загинула просто у кабіні ліфту

У Луцьку молода жінка трагічно загинула просто у кабіні ліфту

12:40 13.09.2017
У Луцьку молода жінка трагічно загинула просто у кабіні ліфту

У будинку на проспекті Молоді в обласному центрі Волині в шахті ліфта загинула 28-річна місцева жителька.

Відомотсі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Мова йде про службову недбалість.

Трагедія сталась напередодні, близько 20 години. У зв’язку із технічною несправністю 28-річну місцеву жительку затиснуло між кабіною та шахтою ліфта, внаслідок чого жінка загинула.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службову недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, від двох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.