У Луцьку молода жінка трагічно загинула просто у кабіні ліфту

У будинку на проспекті Молоді в обласному центрі Волині в шахті ліфта загинула 28-річна місцева жителька.

Відомотсі слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України. Мова йде про службову недбалість.

Трагедія сталась напередодні, близько 20 години. У зв’язку із технічною несправністю 28-річну місцеву жительку затиснуло між кабіною та шахтою ліфта, внаслідок чого жінка загинула.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 367 (службову недбалість) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, від двох до п’яти років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Волинській області