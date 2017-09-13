На Житомирщині перекинувся автомобіль, одна дівчина загинула, інша у лікарні

На Житомирщині перекинувся автомобіль, одна дівчина загинула, інша у лікарні

13:01 13.09.2017
На Житомирщині перекинувся автомобіль, одна дівчина загинула, інша у лікарні

Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня близько 00:30 у с. Зубковичах. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen T5», житель району, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з дерев’яним парканом, у результаті чого транспортний засіб перекинувся.

Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 22-річна жителька району, від отриманих травм загинула на місці події. Ще одна пасажирка, 24-річна місцева жителька, була госпіталізована до Олевської райлікарні.

Нині поліція з’ясовує причини та обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області

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