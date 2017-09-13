На Житомирщині перекинувся автомобіль, одна дівчина загинула, інша у лікарні
На Житомирщині перекинувся автомобіль, одна дівчина загинула, інша у лікарні
Дорожньо-транспортна пригода сталась 13 вересня близько 00:30 у с. Зубковичах. На місці події працювала слідчо-оперативна група поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Volkswagen T5», житель району, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з дерев’яним парканом, у результаті чого транспортний засіб перекинувся.
Унаслідок ДТП пасажирка автомобіля, 22-річна жителька району, від отриманих травм загинула на місці події. Ще одна пасажирка, 24-річна місцева жителька, була госпіталізована до Олевської райлікарні.
Нині поліція з’ясовує причини та обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Житомирській області