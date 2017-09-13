Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника

33-річний чоловік отримав виробничу травму на шахті «Свято-Покровська». Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

За попередньою інформацією, гірника було травмовано куском породи під час виконання підземних робіт на глибині 230 метрів.

Постраждалого було госпіталізовано до медичного закладу в місто Добропілля. Медики констатували у чоловіка забій грудної клітини та перелом лівої ключиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області