Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника
Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника
33-річний чоловік отримав виробничу травму на шахті «Свято-Покровська». Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.
За попередньою інформацією, гірника було травмовано куском породи під час виконання підземних робіт на глибині 230 метрів.
Постраждалого було госпіталізовано до медичного закладу в місто Добропілля. Медики констатували у чоловіка забій грудної клітини та перелом лівої ключиці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області