Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника

Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника

13:40 13.09.2017
Поліція Донеччини розслідує інцидент із травмуванням гірника

33-річний чоловік отримав виробничу травму на шахті «Свято-Покровська». Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

За попередньою інформацією, гірника було травмовано куском породи під час виконання підземних робіт на глибині 230 метрів.

Постраждалого було госпіталізовано до медичного закладу в місто Добропілля. Медики констатували у чоловіка забій грудної клітини та перелом лівої ключиці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

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