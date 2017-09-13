Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка на Південному мосту у Києві

Поліція встановлює обставини загибелі чоловіка на Південному мосту.

Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася близько опівночі. Розпочато кримінальне провадження.

Повідомлення про те, що на Південному мосту на відстані приблизно 300 метрів від розв’язки у напрямку правого берега автомобіль збив людину, надійшло до чергової частини столичної поліції о 23:47.

Слідчо-оперативна група провела огляд місця події. Встановлено, що одним із учасників автопригоди став «Мерседес», що має характерні пошкодження.

Водій німецького автомобіля пояснив правоохоронцям, що чоловік лежав на дорозі, коли він скоїв наїзд. Потерпілий від отриманих травм помер до приїзду лікарів та поліцейських. Його особа наразі встановлюється.



Кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції досліджують записи камер відеонагляду, а також призначають судові експертизи, зокрема судово-медичну, автотехнічну та трасологічну, для встановлення обставин автопригоди.