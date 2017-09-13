На Харківщині п’яна жінка ледь не зарізала чоловіка

На Харківщині п’яна жінка ледь не зарізала чоловіка

14:40 13.09.2017
На Харківщині п’яна жінка ледь не зарізала чоловіка

На Харківщині затримано жінку за скоєння замаху на вбивство.

У стані алкогольного сп’яніння мешканка смт Зідьки нанесла чоловіку ножове поранення.До Зміївського відділу поліції надійшло повідомлення від фельдшера швидкої допомоги про те, що до районної лікарні доставлено чоловіка з колото-різаним пораненням живота.

Як встановили правоохоронці, 30-річна мешканка смт Зідьки приїхала в гості до родини сестри в село Геніївка. Раптово між жінкою та 44-річним співмешканцем її сестри виникла сварка. Після чого жінка взяла з будинку ніж та вийшла на подвір’я, де знаходився чоловік, та нанесла йому удар ножем в живіт.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.15, ч.1 ст.115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Зараз жінку затримано в порядку ст. 208 Кримінального процессуального кодексу України та повідомлено про підозру.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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