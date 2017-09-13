У Сумах п’яний водій за кермом тікав від трьох патрулів та перекинувся

Патрульні склали 5 адмінматеріалів на нетверезого водія, авто якого перевернулось під час переслідування.

Хтозна, які наслідки міг би спричинити нетверезий водій в обласному центрі, якби його вчасно не виявили сумські патрульні.

Близько 01-ї години ночі, екіпаж патрульних помітив автомобіль Volkswagen Polo, який рухався смугою зустрічного руху на проспекті Михайла Лушпи.

Правоохоронці одразу вирушили слідом. Інспектори патрульної поліції подали водію сигнал про зупинку, однак той не реагував на їхні вимоги, натомість збільшив швидкість і почав утікати. Переслідування розпочалось. Водій ігнорував заборонний сигнал світлофора, виїжджав на смугу зустрічного руху та наражав на небезпеку оточуючих.

До переслідування долучились 3 екіпажі патрульної поліції. Поліцейські намагались зупинити правопорушника й одночасно попереджали оточуючих про рух непередбачуваного водія.

На перехресті з вулицею Герасима Кондратьєва втікач врізався у бордюрний камінь, та навіть після цього чоловік не зупинився, а знову кинувся навтьоки.

Зрештою водій спробував зіштовхнути службовий Toyota Prius на бордюр, але потрапив у свою ж пастку: патрульний автомобіль заїхав на другорядну дорогу, а втікач не впорався з керуванням і його автомобіль перекинувся.

Чоловік рушив заднім ходом, але заїхав на бордюр і пошкодив його.

За кермом перебував 28-річний громадянин. На щастя, тілесних ушкоджень він не отримав, але мав ознаки алкогольного сп’яніння. Водійського посвідчення він ще й не отримував. У медичному закладі в громадянина виявили 0,66 проміле алкоголю.

Інспектори патрульної поліції склали на чоловіка 5 адмінматеріалів: адмінпротоколи за ст. 130 (Керування в стані сп’яніння), ст. 139 (Пошкодження дорожніх споруд), ст. 124 (Вчинення ДТП), ст. 122–2 (Невиконання законних вимог про зупинку) та адмінпостанову за ч. 2 ст. 126 (Керування особою, яка не має права керування) КУпАП. Автомобіль евакуювали для зберігання на штрафмайданчик, а правопорушника відсторонили від керування.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Сум