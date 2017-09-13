На Донеччині судитимуть молоду жінку-снайпера так званої ДНР

Під процесуальним керівництвом прокуратури Донецької області завершено досудове розслідування за ч. 1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній організації) стосовно 23-річної жінки.

Установлено, що мешканка м. Донецька у 2014-2015 році, будучи снайпером у складі не передбаченого законом збройного формування Козачий союз «Область Войска Донского» терористичної організації «ДНР», здійснювала озброєну охорону членів вищезазначеної групи та забезпечувала виконання останніми різноманітних завдань.

Окрім того, обвинувачувана особисто брала участь у мародерстві та грабуванні житлових приміщень, що розташовані на частині території Донецької області, тимчасово не підконтрольній органам державної влади України.

У червні 2017 року жінку затримали співробітники СБУ.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою направлено для розгляду до Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. За скоєння вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Донецької області