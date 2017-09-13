На Харківщині поштарку судитимуть за імітацію розбійного нападу

На Харківщині поштарку судитимуть за імітацію розбійного нападу

15:41 13.09.2017
На Харківщині поштарку судитимуть за імітацію розбійного нападу
За інформацією першого заступника керівника місцевої прокуратури Івана Єни, у скоєнні злочину підозрюється 53-річна співробітниця місцевого відділення поштового зв'язку.
 
У ході досудового розслідування встановлено, що у травні поточного року, знаходячись на робочому місці, поштарка зімітувала розбійний напад на себе. Вона розсипала по підлозі та на робоче місце пральний порошок, розкидала по приміщенню предмети та зв'язала собі скотчем ноги та руки. Після цього зателефонувала своєму чоловіку та повідомила, що на неї невідомі скоїли розбійний напад.  Він викликав працівників поліції.
 
Поліцейським жінка розповіла вигадану історію розбійного нападу на себе та про викрадення понад 5 тис. грн. з каси. Проте у ході розслідування правоохоронці з'ясували, що розбій вигаданий та інсценований, а гроші жінці знадобилися, щоб віддати борг листоноші того ж  відділення зв'язку.
За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області
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