На Рівненщині судитимуть наркоплантатора та наркодилера в одній особі

За процесуального керівництва Дубенської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо незаконної торгівлі наркотиками.

- Перед судом відповідатиме 41-річний житель м.Дубно, який звинувачується у вчиненні низки кримінальних правопорушень, пов’язаних з незаконним обігом наркотичних речовин, - повідомив виконувач обов'язків керівника Дубенської місцевої прокуратури Олег Стецюк. - На підставі зібраних доказів встановлено, що чоловік незаконно вирощував на своїй земельній ділянці поблизу будинку снотворний мак, з якого виготовляв, зберігав та збував охочим наркотичні речовини.

Дубенчанина було затримано правоохоронцями одразу після проведення оперативної закупки ацетильованого опію, який останній виготовив із макової соломи. На території його господарства вилучено майже 1 тисячу рослин снотворного маку, макову солому, а також 26 г прекурсорів.

Наразі обвинувачений перебуває у слідчому ізоляторі м. Рівне.

За вчинення даних злочинів Кримінальним кодексом України передбачено покарання у виді позбавлення волі від 7 до 10 років з конфіскацією усього майна.

За матеріалами прес-служби прокуратури Рівненської області