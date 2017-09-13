Рятувальники відшукали подружжя, яке заблукало в районі г. Говерла

О 22:10 12 вересня в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення, що в районі г. Говерла заблукало двоє туристів, мешканці м. Чугуїв Харківської області, 1978 та 1979 р. н.

Як вдалося з’ясувати, подружжя прибуло до Закарпаття у складі туристичної групи з 13 чоловік напередодні, 11 вересня, та мало намір піднятися на найвищу точку українських Карпат.

Переночувавши в районі г. Петрос, наступного дня група направилася до г.Говерла.

Піднявшись на її вершину, туристи почали спускатися донизу. У момент спуску двоє чоловік відстали від групи та заблукали.

Скориставшись мобільним телефоном туристи зателефонували до «Служби порятунку» та повідомили про надзвичайну пригоду.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт в район г. Говерла було скеровано рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення у складі 4-ох чоловік особового складу та 1 одиниці техніки.

О 00:20 туристів було знайдено в районі полонини Гропа. Медичної допомоги вони не потребували.

Далі відпочивальників було супроводжено до смт Ясіня, звідки вони виїхали до постійного місця проживання.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області