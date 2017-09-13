Рятувальники відшукали подружжя, яке заблукало в районі г. Говерла

Рятувальники відшукали подружжя, яке заблукало в районі г. Говерла

16:40 13.09.2017
Рятувальники відшукали подружжя, яке заблукало в районі г. Говерла

О 22:10 12 вересня в оперативно-рятувальну службу поступило повідомлення, що в районі г. Говерла  заблукало двоє туристів, мешканці м. Чугуїв Харківської області,  1978 та 1979 р. н.

Як вдалося з’ясувати, подружжя прибуло до Закарпаття у складі туристичної групи з 13 чоловік напередодні, 11 вересня, та мало намір піднятися на найвищу точку українських Карпат.

Переночувавши в районі г. Петрос, наступного дня група направилася  до г.Говерла.

Піднявшись на її вершину, туристи почали спускатися донизу. У момент  спуску двоє чоловік відстали від групи та заблукали.

Скориставшись мобільним телефоном туристи зателефонували до «Служби порятунку» та повідомили про надзвичайну пригоду.

Для проведення пошуково-рятувальних робіт в район г. Говерла було скеровано рятувальників Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення у складі 4-ох  чоловік особового складу та 1 одиниці техніки.

О 00:20 туристів було знайдено в районі полонини Гропа. Медичної допомоги вони не потребували.

Далі відпочивальників було супроводжено до смт Ясіня, звідки вони виїхали до постійного місця проживання.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.