Маленька дитина постраждала під час пожежі в одному з сіл Прикарпаття

О 09:02 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку в селі Яворів Косівського району.

До місця виклику одразу ж направлено вогнеборців Державної пожежно-рятувальної частини №14 м. Косів.

Як з’ясувалося, в помешканні горіли речі домашнього вжитку.

На моменит виникнення пожежі в будинку знаходився 3-річний онук власника будинку, якого мама винесла на свіже повітря до прибуття рятувальників. Хлопчика, з попереднім діагнозом «опіки лівої скроневої ділянки і вушної раковини 1-го ступеня» госпіталізовано до Косівської центральної районної лікарні.

О 09:35 рятувальники локалізували пожежу, а о 09:45 – ліквідували.

Вогнем знищено покрівлю, перекриття, дві стіни та речі домашнього вжитку.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

Від Управління ДСНС в області залучалися 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.

За матеріалами прес-служби ДСНС в Івано-Франківській області