У Харкові автомобіль з літнім водієм за кермом збив молоду жінку

У Харкові автомобіль з літнім водієм за кермом збив молоду жінку

20:00 13.09.2017
У Харкові автомобіль з літнім водієм за кермом збив молоду жінку

Сьогодні вранці в Індустріальному районі Харкова легковий автомобіль здійснив наїзд на 29-річну жінку. Потерпіла госпіталізована до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова.

Інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції сьогодні о 10:40.

Встановлено, що на проспекті Архітектора Альошина автомобіль «Део Сенс» під керуванням 66-річного харківянина наїхав на жінку-пішохода.

На даний час поліцейські встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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