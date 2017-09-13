У Харкові автомобіль з літнім водієм за кермом збив молоду жінку

Сьогодні вранці в Індустріальному районі Харкова легковий автомобіль здійснив наїзд на 29-річну жінку. Потерпіла госпіталізована до 4-ї міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги імені Мещанінова.

Інформація про подію надійшла до Індустріального відділу поліції сьогодні о 10:40.

Встановлено, що на проспекті Архітектора Альошина автомобіль «Део Сенс» під керуванням 66-річного харківянина наїхав на жінку-пішохода.

На даний час поліцейські встановлюють причини дорожньо-транспортної пригоди.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області