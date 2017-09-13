На Дніпропетровщині рецидивіста затримали за вбивство пенсіонерки

Мешканець села Шолохово Нікопольського району прийшов до старенької з метою крадіжки. Коли злодій не знайшов ні грошей, ні цінних речей, то накинувся на пенсіонерку з кухонним ножем.

Мертву жінку виявила сусідка, яка прийшла її провідати - саме вона викликала поліцію. Поліцейським вдалося встановити, що того дня жінка лягла спати у дворі власного домоволодіння, закривши будинок на замок.

Зловмисник прийшов до неї вночі, вибив двері і почав шукати цінні речі. Після того як нічого не знайшов, наніс жінці смертельний удар ножем.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний вже був раніше засудженим. В місцях позбавлення волі він провів 23 роки. Останнім часом мешкав в селі Шолохово Нікопольського району. Він розповів правоохоронцям, що від односельців чув, що пенсіонерка дає людям в борг гроші, тому у нього виникло бажання наживитися.

Слідчим спільними діями з місцевою прокуратурою 55-річному чоловіку оголошено про підозру за ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство). Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Зараз йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Дінпропетровській області