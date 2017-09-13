У Києві чоловіка затримали на розбійний напад на на кур'єра

Подія трапилася близько 21:30 у Голосіївському районі столиці. До чергової частини територіального управління поліції надійшло повідомлення від місцевого мешканця про те, що на проспекті Науки на нього напали.

На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група. До правоохоронців звернувся заявник і повідомив, що він працює кур’єром одного із Інтернет-магазинів оптової торгівлі. Отримавши замовлення на доставку пневматичного пістолета на проспект Науки, він прибув на місце: до нього вийшов покупець і запропонував піднятися у помешкання, щоби оглянути своє замовлення. Господар зайшов у квартиру, забрав коробку і зачинив двері перед кур’єром.

Потерпілий додав працівникам поліції, коли він почав вимагати повернути товар або ж розрахуватися за доставку, зловмисник вийшов до потерпілого з рушницею та почав погрожувати. Окрім цього, нападник вимагав негайно вийти з приміщення багатоповерхівки.

Отримавши таку інформацію, правоохоронці прийняли рішення провести невідкладний обшук. Під час обстеження оселі зловмисника працівники поліції вилучили вкрадений товар, мисливську рушницю, яка була належним чином зареєстрованою, та набої.

Столичні поліцейські затримали у квартирі зловмисника. Ним виявився 31-річний киянин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення розтрати та привласнення майна у великих розмірах.

За даним фактом слідчим відділом Голосіївського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Фігурантові загрожує до семи років позбавлення волі.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві