У Мукачеві поліцейські затримали жорстокого кривдника пенсіонера

Грабіжник забіг до приватного будинку чоловіка, вдарив його, викрав курточку з грошима і втік. Розшукали вже судимого зловмисника поліцейські Мукачівського відділу поліції. За фактом пограбунку відкрили кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 66-річного чоловіка про те, що його пограбували у власному будинку.



На місці події мукачівські поліцейські з`ясували, що між потерпілим пенсіонером та 40-річним грабіжником був давній невирішений конфлікт. Тож раніше судимий мукачівець увечері, близько 20.30 год, увірвався до помешкання пенсіонера, вдарив його і викрав верхній одяг з гаманцем. Сума завданого збитку склала близько 2,700 тисяч гривень.



Поліцейські розшукали підозрюваного. За фактом пограбунку слідчий Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за част.3 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, що завдав значної шкоди потерпілому).

Триває досудове розслідування, встановлюються обставини злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

