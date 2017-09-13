У Мукачеві поліцейські затримали жорстокого кривдника пенсіонера

У Мукачеві поліцейські затримали жорстокого кривдника пенсіонера

22:00 13.09.2017
У Мукачеві поліцейські затримали жорстокого кривдника пенсіонера

Грабіжник забіг до приватного будинку чоловіка, вдарив його, викрав курточку з грошима і втік. Розшукали вже судимого зловмисника поліцейські Мукачівського відділу поліції. За фактом пограбунку відкрили кримінальне провадження.

На лінію «102» надійшло повідомлення від 66-річного чоловіка про те, що його пограбували у власному будинку.

На місці події мукачівські поліцейські з`ясували, що між потерпілим пенсіонером та 40-річним грабіжником був давній невирішений конфлікт. Тож раніше судимий мукачівець увечері, близько 20.30 год, увірвався до помешкання пенсіонера, вдарив його і викрав верхній одяг з гаманцем. Сума завданого збитку склала близько 2,700 тисяч гривень.

Поліцейські розшукали підозрюваного. За фактом пограбунку слідчий Мукачівського відділу поліції відкрив кримінальне провадження за част.3 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж, поєднаний з проникненням у житло, що завдав значної шкоди потерпілому).

Триває досудове розслідування, встановлюються обставини злочину.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.