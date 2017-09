СБУ завершила розслідування стосовно 132 «посадовців» так званих «ДНР/ЛНР»

Слідчими управлінь Служби безпеки України у Луганській та Донецькій областях протягом 2017 року завершено досудове слідство стосовно ста тридцяти двох «силовиків та посадовців» терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Серед сепаратистів, звинувачених СБУ в скоєнні злочинів проти національної безпеки України, тридцять п’ять так званих «високопосадовців» самопроголошених республік, зокрема «міністри», «заступники міністрів», «депутати», «керівництво банківських установ», «глави адміністрацій» «командири військових та воєнізованих підрозділів».

На Донеччині слідчими СБ України скеровано до суду обвинувальний матеріал стосовно ватажка терористичного угруповання «Спарта» на прізвисько «Жога». Правоохоронці встановили, що колишній торгівець рибою почав керувати бандформуванням після ліквідації попереднього «командира» Мотороли. Завершено досудове розслідування й щодо «міністра мнс», «міністра доходів та зборів», «міністра юстиції», «міністра закордонних справ», «міністра та заступника міністра транспорту», «міністра спорту», «міністра культури», «голови центрального республіканського банку» та ще низки посадовців так званої «ДНР».

Слідчі управління СБУ в Луганській області у серпні направили до суду обвинувальні матеріали стосовно чергового сепаратистського функціонера – «начальника управління інфраструктури та дорожнього господарства міністерства інфраструктури та транспорту» так званої «ЛНР». Незадовго до цього було завершено досудове розслідування та спрямовано до судових інстанцій обвинувальні акти стосовно «в.о. міністра» та «заступника міністра» фейкового «міністерства інфраструктури та транспорту».

«Посадовцям «ДНР/ЛНР» інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Правопорушникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, їх оголошено в розшук. До них буде застосовано процедуру заочного засудження.

Тривають заходи щодо документування антидержавної діяльності інших учасників незаконних псевдореспублік.

За матеріалами прес-центру СБУ

Слідчими управлінь Служби безпеки України у Луганській та Донецькій областях протягом 2017 року завершено досудове слідство стосовно ста тридцяти двох «силовиків та посадовців» терористичних організацій «ДНР/ЛНР».

Серед сепаратистів, звинувачених СБУ в скоєнні злочинів проти національної безпеки України, тридцять п’ять так званих «високопосадовців» самопроголошених республік, зокрема «міністри», «заступники міністрів», «депутати», «керівництво банківських установ», «глави адміністрацій» «командири військових та воєнізованих підрозділів».

На Донеччині слідчими СБ України скеровано до суду обвинувальний матеріал стосовно ватажка терористичного угруповання «Спарта» на прізвисько «Жога». Правоохоронці встановили, що колишній торгівець рибою почав керувати бандформуванням після ліквідації попереднього «командира» Мотороли. Завершено досудове розслідування й щодо «міністра мнс», «міністра доходів та зборів», «міністра юстиції», «міністра закордонних справ», «міністра та заступника міністра транспорту», «міністра спорту», «міністра культури», «голови центрального республіканського банку» та ще низки посадовців так званої «ДНР».

Слідчі управління СБУ в Луганській області у серпні направили до суду обвинувальні матеріали стосовно чергового сепаратистського функціонера – «начальника управління інфраструктури та дорожнього господарства міністерства інфраструктури та транспорту» так званої «ЛНР». Незадовго до цього було завершено досудове розслідування та спрямовано до судових інстанцій обвинувальні акти стосовно «в.о. міністра» та «заступника міністра» фейкового «міністерства інфраструктури та транспорту».

«Посадовцям «ДНР/ЛНР» інкримінується вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України.

Правопорушникам заочно повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, їх оголошено в розшук. До них буде застосовано процедуру заочного засудження.

Тривають заходи щодо документування антидержавної діяльності інших учасників незаконних псевдореспублік.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3892#.4lMTDN63.dpbs