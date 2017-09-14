Агентам спецслужб РФ на Харківщині оголошено про підозру в державній зраді

Співробітники контррозвідки СБУ спільно з Управлінням спецслужби у Харківській області припинили на території регіону діяльність агентурної мережі російської військової розвідки.

У рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України, оперативники спецслужби встановили, що мешканець Харківщини за завданням російських кураторів створив агентурну мережу з вісімнадцяти чоловік. До її складу входила агентурно-бойова група та інформатори. Як раніше повідомляв Голова СБУ Василь Грицак, куратор групи знаходився у російському Бєлгороді. Співробітники спецслужби зафіксували неодноразові «візити» ватажка групи до Росії для отримання завдань.

Правоохоронці затримали організатора мережі після отримання таємних даних стосовно військових розробок у рамках Державного оборонного замовлення. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника співробітники СБ України вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони, надані представниками російських спецслужб для передачі розвідувальних даних. В організатора також виявлено чотирнадцять носіїв інформації, у тому числі з відомостями з грифом обмеження доступу, адреси електронних скриньок з паролями та паролі кодування даних для зв’язку з розвідкою РФ.

Одночасно проведено обшуки за місцями проживання інших учасників агентурної мережі, встановлених українською контррозвідкою, під час яких задокументовано докази роботи на спецслужби РФ. Співробітники СБ України також виявили в одного із членів агентурно-бойової групи координати схованки зі зброєю та боєприпасами для здійснення диверсій. Правоохоронці вилучили зі схрону два гранатомети РПГ-22, чотири гранати Ф-1 та РГД-2 із запалами та тротилову шашку.

Слідчими СБУ оголошено про підозру в скоєнні злочину, передбаченому ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада), організатору та шести учасникам агентурної мережі. Стосовно інших зловмисників тривають відповідні процесуальні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ