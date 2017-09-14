У Миколаєві судитимуть шахраїв, які продавали пенсіонерам неіснуючі газові плити

Двоє харківчан на території Інгульського та Заводського районів Миколаєва впродовж кількох місяців встигли завдати постраждалим понад 200 тисяч гривень збитків.

Жертвами зловмисників ставали громадяни, переважно пенсіонери, які, погодившись на купівлю за «значно зниженими цінами» газових плит іноземного виробництва, платили аферистам від 1500 до 3000 гривень, а натомість залишались лише з «бонусним» реле напруги.



Зі свідчень постраждалих, вік яких від 60 до 95 років, стало відомо, що до них додому приходили незнайомці, які рекламували товар (нібито високої якості газові плити з Німеччини) та переконували мешканців у необхідності його придбання за акційною ціною. Потім із ними укладали угоди, які старенькі довірливо підписували навіть не читаючи.

Як з’ясовувалось у подальшому, договір складався на купівлю реле напруги і виходило, що миколаївці придбали його у середньому за 3000 грн. у той час, коли вартість такого товару насправді становить близько 300 грн.



У липні організатор, 19-річний мешканець м. Харків, та його спільник були затримані поліцейськими Інгульського району у порядку ст. 208 КПК України.



В ході слідства доведено 42 факти скоєння шахрайських дій відносно мешканців Інгульського району та 10 – Заводського. Загальна вартість завданих збитків постраждалим за попередніми підрахунками становить більше 200 тис. грн. Відібрані у літніх людей грошові кошти шахраї витратили на «мажорне» життя та розваги, чим хизувались, викладаючи фотографії у соцмережі.



За узгодженням із органами прокуратури організатору афери було повідомлено про підозру. Та на початку липня судом Інгульського району йому було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із правом внесення застави у розмірі більш ніж 33000 гривень.



Закінчивши під процесуальним керівництвом прокуратури розслідування, слідчі передали на розгляд суду обвинувальний акт по кримінальному провадженню, розпочатому за ознаками за ч.2 ст.190 КК України «Шахрайство», що передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на строк до трьох років. Подальшу долю шахраїв вирішить суд.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

