У Львові п’яний молодик за кермом врізався у стовп, є поранені

У Львові п’яний молодик за кермом врізався у стовп, є поранені

00:11 14.09.2017
У Львові п’яний молодик за кермом врізався у стовп, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:30 по вулиці Шевченка у Бориславі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенгу», 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок зіткнення водій отримав закриту черепно-мозкову травму та множинні садна, так само як і його 24-річний пасажир. Окрім того, у обидвох пацієнтів лікарі діагностували алкогольні сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.