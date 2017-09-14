У Львові п’яний молодик за кермом врізався у стовп, є поранені

Дорожньо-транспортна пригода сталась о 23:30 по вулиці Шевченка у Бориславі.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенгу», 21-річний місцевий мешканець, не впорався з керуванням та здійснив наїзд на електроопору.

Внаслідок зіткнення водій отримав закриту черепно-мозкову травму та множинні садна, так само як і його 24-річний пасажир. Окрім того, у обидвох пацієнтів лікарі діагностували алкогольні сп’яніння.

Правоохоронці встановлюють обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Львівській області

