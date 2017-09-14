Прокуратура Луганщини оскаржила вирок щодо винуватця смертельної ДТП

Нагадаємо, що 30.07.2015 приблизно о 23 годині 40 хвилин у смт Мілове обвинувачений на своєму автомобілі скоїв наїзд на пішохода та з місця події зник. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер на місці події.

Вироком суду першої інстанції обвинуваченому призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 1 рік, та його звільнено від відбування покарання з іспитовим строком на 3 роки.

Прокуратура області не погодилась з вироком суду та оскаржила рішення суду в апеляційному порядку, у зв’язку з м’якістю призначеного покарання. Апеляційний суд Луганської області вирок залишив без змін, а апеляційну скаргу прокурора без задоволення.

Не погоджуючись з позицією апеляційного суду, прокуратурою області оскаржено його рішення до касаційної інстанції, у зв’язку з порушеннями кримінального процесуального закону та невідповідністю призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі обвинуваченого через м’якість.

За касаційною скаргою прокурора рішення апеляційного суду було скасовано, справу направлено на новий судовий розгляд.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області