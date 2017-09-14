На Буковині чоловіка засуджено за крадіжку в особливо великих розмірах

На Буковині чоловіка засуджено за крадіжку в особливо великих розмірах

05:00 14.09.2017
На Буковині чоловіка засуджено за крадіжку в особливо великих розмірах

Чернівецькою місцевою прокуратурою підтримано державне обвинувачення у кримінальному провадженні за обвинуваченням 30-річного мешканця Сторожинецького району у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.185 КК України (крадіжка, вчинена повторно з проникненням у житло та в особливо великих розмірах).

У ході судового розгляду встановлено, що у лютому 2016 року неодноразово судимий чоловік проник до будинку одного з підприємців міста, звідки викрав грошові кошти та інше майно на загальну суму понад 450 тис. грн.

Апеляційний суд Чернівецької області підтримав позицію державного обвинувача та залишив в силі вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці, відповідно до якого зловмисника засуджено до семи років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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