На хабарі у 300 000 доларів викрила СБУ високопосадовців Укрзалізниці

На хабарі у 300 000 доларів викрила СБУ високопосадовців Укрзалізниці

08:20 14.09.2017
На хабарі у 300 000 доларів викрила СБУ високопосадовців Укрзалізниці

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на хабарі першого заступника начальника одного із департаментів ПАТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці встановили, що чиновник за «підтримки» нещодавнього топ-менеджменту Укрзалізниці вимагав триста тисяч доларів США за вирішення питання щодо призначення на керівну посаду в одній із філій товариства. Співробітники СБ України задокументували, що у якості передоплати кандидату було запропоновано передати сімдесят тисяч американських доларів.

Оперативники спецслужби затримали посадовця в одному з київських ресторанів під час отримання всієї суми першого «траншу».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Викриття чиновника відбулося за допомогою Департаменту безпеки Укрзалізниці. Нове керівництво товариства надає всебічну підтримку правоохоронцям у розслідуванні інших можливих епізодів протиправної діяльності затриманого.

За матеріалами прес-центру СБУ

Співробітники Головного управління по боротьбі з корупцією спільно з Головним слідчим управлінням Служби безпеки України під процесуальним керівництвом Генпрокуратури викрили на хабарі першого заступника начальника одного із департаментів ПАТ «Укрзалізниця».

Правоохоронці встановили, що чиновник за «підтримки» нещодавнього топ-менеджменту Укрзалізниці вимагав триста тисяч доларів США за вирішення питання щодо призначення на керівну посаду в одній із філій товариства. Співробітники СБ України задокументували, що у якості передоплати кандидату було запропоновано передати сімдесят тисяч американських доларів.

Оперативники спецслужби затримали посадовця в одному з київських ресторанів під час отримання всієї суми першого «траншу».

Відкрито кримінальне провадження за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Викриття чиновника відбулося за допомогою Департаменту безпеки Укрзалізниці. Нове керівництво товариства надає всебічну підтримку правоохоронцям у розслідуванні інших можливих епізодів протиправної діяльності затриманого.

- See more at: https://www.ssu.gov.ua/ua/news/1/category/2/view/3896#.59vz7UHR.dpbs

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