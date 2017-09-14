На Буковині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

На Буковині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

09:04 14.09.2017
На Буковині суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві

За клопотанням Сторожинецької місцевої прокуратури пенсіонеру, який вбив рідного сина, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, 10 вересня, у селищі міського типу Красноїльськ двоє місцевих жителів (батько з сином) розпивали спиртні напої. Під час застілля між 76-річним пенсіонером та його 41-річним сином виникла суперечка, в результаті якої батько наніс сину удар  в область грудної клітки, внаслідок чого останній  отримав колото-різане проникаюче поранення з ушкодженням легені. Смерть потерпілого настала від масивної внутрішньої кровотечі та геморагічного шоку.

За даним фактом внесено відомості до ЄРДР за ч.1ст. 115 (умисне вбивство). Досудове розслідування триває.

За матеріалами прес-служби прокуратури Чернівецької області

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