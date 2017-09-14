На Львівщині військового судитимуть за звіряче вбивство фельдшера медслужби

За процесуального керівництва військової прокуратури Львівського гарнізону завершено досудове розслідування в кримінальному провадженні за підозрою військовослужбовця однієї з військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Установлено, що 18 квітня 2017 року близько 02.00 год. на території одного з військових містечок Яворівщини головний сержант мінометної батареї механізованого батальйону військової частини під час словесного конфлікту завдав ножові поранення в область грудей та шиї фельдшеру медичної служби цієї ж військової частини.

Від отриманих тілесних ушкоджень остання померла на місці.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні 12 вересня поточного року скеровано до Яворівського районного суду Львівської області для розгляду по суті.

За матеріалами прес-служби військової прокуратури Західного регіону України