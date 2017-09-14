Прокуратура: Польща передала Україні підозрюваного у вбивстві

Прокуратура: Польща передала Україні підозрюваного у вбивстві

09:23 14.09.2017
Прокуратура: Польща передала Україні підозрюваного у вбивстві

Як вже повідомлялось раніше, за наслідками якісної підготовки прокуратурою Миколаївської області документів та зібраної належної доказової бази, компетентними органами Республіки Польща на території цієї держави у квітні цього року затримано 21-річного громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, п.п 11, 12 ч. 2 ст. 115 КК України (співучасть у вчиненні умисного вбивства на замовлення за попередньою змовою групою осіб). 

У серпні 2017 року Міністерством юстиції Республіки Польща задоволено запит Генеральної прокуратури України про видачу втікача, якого передано  органам Національної поліції України та вже доставлено до Миколаївського слідчого ізолятору.

У свій час, стосовно нього було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 137 тис грн. Скориставшись наданим йому правом, він вніс заставу та звільнився з місця попереднього ув’язнення. З квітня 2016 року підозрюваний знаходився у міжнародному розшуку.

На даний час вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, у липні 2015 року в одному із кафе у центрі міста  Вознесенська 21-річний раніше судимий мешканець Миколаївської області за попередньою змовою з іншими двома особами з мисливської зброї застрелили 46-річного місцевого мешканця. Це зухвале вбивство набуло широкого суспільного резонансу.

Завдяки комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, які застосував процесуальний прокурор, працівниками поліції було затримано трьох мешканців Миколаївської області за підозрою у вчиненні вбивства. За принципової позиції прокуратури двох вказаних осіб за цей злочин вже засуджено до 12 років 6 місяців та 11 років позбавлення волі

За матеріалами прес-служби прокуратури Миколаївської області

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