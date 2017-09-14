Харківська прокуратура довела провину серійного кривдника літніх жінок

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова визнав винним раніше судимого за корисливі злочини 26-річного харків'янина у грабежах пенсіонерок (ч.ч. 1,2 ст. 186 КК України).

За інформацією керівника місцевої прокуратури №3 Руслана Скуратовича, зловмисника засуджено до 4 років позбавлення волі.

Прокуратура довела у суді, що наприкінці липня поточного року молодик пограбував двох пенсіонерок. Обидва випадки трапилися на вул. Шариковій у м. Харкові. Першою жертвою зловмисника стала 72-річна місцева мешканка. Злодій підбіг до неї на вулиці ззаду та зірвав з шиї золотий ланцюжок з хрестиком вартістю понад 5,5 тис. грн. Другою постраждала 70-річна жінка. З неї він зірвав золотий ланцюжок вартістю понад 1,2 тис. грн.

Крім того суд задовольнив цивільні позови потерпілих щодо відшкодування завданої матеріальної та моральної шкоди та зобов'язав зловмисника сплатити жінкам понад 8,5 тис. грн.

Наразі за клопотанням прокуратури засуджений перебуває під вартою.

За матеріалами прес-служби прокуратури Харківської області