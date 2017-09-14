У Рівному патрульні ледь не долучили як свідка ДТП водія під наркотиками

У Рівному патрульні ледь не долучили як свідка ДТП водія під наркотиками

23:01 14.09.2017
У Рівному патрульні ледь не долучили як свідка ДТП водія під наркотиками

Дорожньо-транспортна пригода сталась близько 22:00 на вулиці Князя Володимира обласного центру.

Поліцейські встановили, що 52-річний рівнянин, керуючи автомобілем Renault Master, рухався вулицею Князя Володимира, коли із-за маршрутки неподалік зупинки громадського транспорту раптово на проїзну частину вибігла дівчинка та вдарилася об дверцята мікроавтобуса.

Семирічна рівнянка перебігала дорогу поза пішохідним переходом, до якого залишалось близько десяти метрів.

На місці пригоди працювали патрульні і під час допомоги слідчому по ДТП з потерпілими інспектори зупинили автомобіль ВАЗ 2108 з метою залучення двох понятих для документального оформлення факту аварії.

При спілкуванні з 24-річним в водієм патрульні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Від проходження медичного огляду з метою встановлення наркотичного сп'яніння водій відмовився у присутності двох свідків.

На порушника склали адмінпротокол за ч. 1 ст. 130 (керування в стані сп'яніння) КУпАП.

За матеріалами прес-служби Патрульної поліції Рівного

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