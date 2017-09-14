Київська поліція затримала жорстоких квартирних грабіжників

Ввечері до чергової частини Дарницького управління поліції надійшло повідомлення від чоловіка про те, що незнайомі люди проникли до квартири, побили його та пограбували.

На місці працівники поліції з’ясували: за допомогою звернулися громадяни іншої держави, які приїхали у столицю на навчання.

Студенти розповіли, що в їхню квартиру проникли троє невідомих, які побили та пограбували їх.

Зловмисники забрали гроші, мобільні телефони, годинники та інше особисте майно. Коли нападники пішли, потерпілі за допомогою сусідів викликали поліцію.

Оперативники розпочали пошуки правопорушників. Через добу працівники поліції затримали трьох зловмисників віком від 28-ми до 32-х років при спробі збути награбоване. Усі - раніше судимі за аналогічні злочини, безробітні мешканці міста Києва.

Слідчим відділом управління поліції в Дарницькому районі розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Чоловікам загрожує до восьми років ув’язнення.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві