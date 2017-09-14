На Закарпатті поліцейський врятував людину від самогубства

На Закарпатті поліцейський врятував людину від самогубства

10:00 14.09.2017
На Закарпатті поліцейський врятував людину від самогубства

Працівник УПО в Закарпатській області старший сержант поліції Лопойда Василь Васильович героїчно врятував чоловіка, який намагався вистрибнути з вікна багатоповерхівки.

11 вересня 2017 року близько 9:00 вечора до чергової частини Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області надійшло повідомлення про те, що в місті Хуст по вулиці Київська Набережна невідома особа намагається вистрибнути з вікна 4-го поверху.

На місце події прибули поліцейські, медики та працівники ДСНС.Коли працівники сектору реагування патрульної поліції разом з працівниками УПО в Закарпатській області прибули на виклик, чоловік вже стояв на краю вікна.

Спочатку він нікого не підпускав і говорив, що збирається стрибнути. Згодом старшому сержантові Лопойді Василю вдалося налагодити з ним контакт.

"Близько 30 хвилин ми вели переговори, адже він повторював, щоб ми не підходили близько, тому що він зістрибне. Тоді я запропонував йому разом покурити і поспілкуватися, і чоловік погодився взяти у мене цигарку. В якийсь момент я схопив його і відтягнув на безпечну відстань від краю вікна. Потім підбігли мої колеги і затримали його", – розповідає Василь Васильович.

Як з'ясувалося, 27-річний чоловік переживав душевні хвилювання через проблеми в сім’ї. Працівники Хустського відділу поліції викликали на місце швидку допомогу і передали врятованого медикам.

За матеріалами ВК ГУНП у Закарпатській області 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії, правник
Прорив Міхо. Що залишилось від Закону
11.09.2017
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Хто насправді знищує Ікони Революції
06.09.2017
Тарас Чорновіл
Народний депутат України 4-х скликань
Росія – це країна-агресор та ворог, з нею потрібен візовий режим!
05.09.2017
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Якою мовою має бути середня освіта в Україні?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.