У Рівному поліція розслідує безжальне вбивство літньої жінки

У Рівному поліція розслідує безжальне вбивство літньої жінки

10:22 14.09.2017
У Рівному поліція розслідує безжальне вбивство літньої жінки

Із тілесними ушкодженнями тіло 73-річної жительки обласного центру, вчора, 13 вересня, близько 13 години  виявив родич, 78-річний місцевий мешканець. Про подію чоловік одразу повідомив до поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що жінка проживала у квартирі на вулиці Волинської Дивізії одна. Її тіло виявили на балконі. Під час поверхневого огляду експерти зафіксували тілесні ушкодження голови. У квартирі усі речі були розкидані.

На місці події працюють слідчі та експерти. Оперативники встановлюють зловмисника, який позбавив життя пенсіонерки.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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