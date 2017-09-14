На Рівненщині чоловік підпалив себе з невідомих поки причин

На Рівненщині чоловік підпалив себе з невідомих поки причин

10:40 14.09.2017
На Рівненщині чоловік підпалив себе з невідомих поки причин

Повідомлення про те, що у Сарненську центральну районну лікарню доставлено чоловіка з термічними опіками відкритим полум’ям, надійшло до поліції 12 вересня вранці.

Слідчо-оперативна група встановила, що 46-річний сарненчанин у підсобному приміщенні облив себе паливно-мастильними матеріалами та підпалив себе на подвір’ї.

Палаючого чоловіка побачила сестра дружини та кинулася на допомогу. Медики швидкої доставили потерпілого у лікарню. У нього діагностували  термічні опіки голови, шиї, грудної клітки, рук, живота першого-другого ступеню. Нині він перебуває у тяжкому стані у реанімації.

Поліцейські за цим фактом проводять перевірку, за результатами якої прийматиметься процесуальне рішення. Із місця події вилучено ємність, у якій, зі слів родичів, був бензин.

Відомо, що чоловік ніде не працював і зловживав алкоголем. Разом із дружиною виховують неповнолітню доньку.

За матеріалами ВК ГУНП у Рівненській області

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