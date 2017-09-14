На Тернопільщині спритниця взяла кредит на ім'я подруги

На Тернопільщині спритниця взяла кредит на ім'я подруги

18:00 14.09.2017
На Тернопільщині спритниця взяла кредит на ім'я подруги

Викрадення документів правоохоронці Тернопільського відділу поліції інкримінують жительці Монастирисьок.

Сорокап'ятирічна жінка взяла кредит, скориставшись паспортом знайомої.

За словами начальника сектору відділу кримінальної поліції Віктора Демчана, підозрювана працювала в одному з місцевих супермаркетів. Там потоваришувала з тернополянкою, 1961 року народження. Оскільки жінка не мала де зупинитися, а знімати житло дорого, місцева мешканка запропонувала кімнату у своїй квартирі.

За деякий час жителька Монастирищини поїхала додому, а до тернополянки почали дзвонити представники кредитної спілки і вимагали повернути борг. Як з'ясувалося, гроші на ім'я потерпілої взяла її нова знайома. Жінка викрала паспорт тернополянки та пішла з ним у кредитну спілку оформляти "швидкий кредит". Гроші шахрайці видали, оскільки вона, каже Віктор Демчан, дуже схожа з власницею документу.

Жінка ввівши працівників фінустанови в оману, взяла під виплату 1500 гривень. Паспорт підкинула власниці назад і поїхала на Монастирищину.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські сектору карного розшуку встановили особу зловмисниці. Вона у скоєному зізналася. Наразі жінку перевіряють на причетність до схожих злочинів. Їй інкримінують статтю 190 ККУ - шахрайство, 357 ККУ - викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження.

Триває слідство.

За матеріалами ВК ГУНП у Тернопільській області

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