Свідків ДТП із постраждалими розшукує поліція Миколаївської області

25 серпня близько 20:00 на автодорозі «Миколаїв – Кам’янка – Очаків» поблизу с. Кам’янка, Очаківського району сталась дорожньо-транспортна пригода за участі автомобілів «Skoda Octavia Tour» та «Volkswagen Passat».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали двоє водіїв.

Слідчі встановлюють очевидців автоаварії. Прохання до всіх, хто володіє інформацією про цю подію, корисною для слідства, повідомляти її за телефоном: 49-84-72, (093) 977-56-03.

Громадяни також можуть звернутись до Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області за адресою: м. Миколаїв, вул. Спаська, 12.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області