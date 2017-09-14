У Миколаєві рецидивіст побив знайомого, як стало відомо згодом - на смерть

Подія сталася у Корабельному районі. У поліцію надійшло повідомлення, що у власній квартирі помер 34-річний місцевий житель. Згідно з висновком судово-медичної експертизи, смерть настала внаслідок черепно-мозкової травми.

Працівники Корабельного відділення поліції встановили, що за день до смерті потерпілий був в гостях у своєї знайомої. Під час бесіди з жінкою з’ясувалося, що під час застілля додому повернувся її 37-річний син, який нещодавно звільнився з місць позбавлення волі. Син почав обвинувачувати гостя у крадіжці телевізора з кухні, після чого сильно побив його та вигнав з квартири. Потерпілий повернувся до себе додому, ліг спати, а вранці родичі виявили, що він помер.

Підозрюваний після побиття людини втік, наразі працівники поліції проводять заходи по його розшуку та затриманню. Відкрите кримінальне провадження за ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України "Умисне тяжке тілесне ушкодження" (карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років).

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області