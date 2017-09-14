У Полтаві поліцейські затримали молоду жінку за торгівлю психотропами

Працівники відділення поліції № 1 міста Полтава виявили 32-річну полтавку, яка підозрюється у збуті психотропної речовини «метамфетамін».

Затримали жінку поліцейські на вулиці Європейській після продажу психотропних засобів.

Під час особистого обшуку у неї вилучили два медичні шприци, заповнені рідиною прозорого кольору, а також гроші, які вона отримала за продаж «метамфетаміну». «Під час проведення обшуку за місцем проживання жінки, - розповідає начальник відділення поліції № 1 міста Полтава Сергій Махно, - наші працівники також виявили декілька медичних шприців з рідиною світлого кольору, а також згорток з речовиною зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані».

Наразі затримана перебуває в ізоляторі тимчасового тримання,. Раніше вона уже притягувалась до кримінальної відповідальності за виготовлення та збут наркотиків та два роки провела за гратами.

За матеріалами ВК ГУНП у Полтавській області