Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів

Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів

17:00 14.09.2017
Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів

Прокуратурою Луганської області контролюється хід розслідування кримінального провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325 КК України).
Встановлено, що увечері 12.09.2017 до Старобільського районного територіального медичного об’єднання звернулися студенти одного з навчальних закладів області, які проживають у гуртожитку, зі скаргами на головний біль та нудоту. Натепер 47 мешканців району звернулися за медичною допомогою, з них 14 студентів, яких госпіталізовано з діагнозом «гостра кишкова інфекція».

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки).

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

На даний час проводяться першочергові слідчі дії.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Старобільської місцевої прокуратури.

Санкція ч. 2 ст. 325 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області

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