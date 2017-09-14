Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів

Прокуратурою Луганської області контролюється хід розслідування кримінального провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєння м, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325 КК України).

Встановлено, що увечері 12.09.2017 до Старобільського районного територіального медичного об’єднання звернулися студенти одного з навчальних закладів області, які проживають у гуртожитку, зі скаргами на головний біль та нудоту. Натепер 47 мешканців району звернулися за медичною допомогою, з них 14 студентів, яких госпіталізовано з діагнозом «гостра кишкова інфекція».