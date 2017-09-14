Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів
Прокуратура Луганщини контролює розслідування масового отруєння студентів
Прокуратурою Луганської області контролюється хід розслідування кримінального провадження за фактом порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, які спричинили тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 325 КК України).
Встановлено, що увечері 12.09.2017 до Старобільського районного територіального медичного об’єднання звернулися студенти одного з навчальних закладів області, які проживають у гуртожитку, зі скаргами на головний біль та нудоту. Натепер 47 мешканців району звернулися за медичною допомогою, з них 14 студентів, яких госпіталізовано з діагнозом «гостра кишкова інфекція».
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 325 КК України (порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили тяжкі наслідки).
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області
На даний час проводяться першочергові слідчі дії.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Старобільської місцевої прокуратури.
Санкція ч. 2 ст. 325 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
За матеріалами прес-служби прокуратури Луганської області