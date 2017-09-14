На Сумщині рецидивіст вбив жінку та підпалив квартиру

На Сумщині рецидивіст вбив жінку та підпалив квартиру

12:20 14.09.2017
На Сумщині рецидивіст вбив жінку та підпалив квартиру

Прокуратура Сумщин повідомляє, що за 8 місяців 2017 року кількість кримінальних правопорушень, скоєних особами у стані алкогольного сп’яніння, знизилась з 337 до 298.

Однак не зважаючи на позитивну тенденцію, все ж таки непоодинокими є випадки, коли тривале застілля закінчується вбивством та кримінальною відповідальністю.

Не виключенням став і злочин, скоєний 61-річним конотопчанином П. Вже о 08 годині ранку 11 вересня 2017 року чоловік прийшов у гості до своєї 60-річної знайомої, у квартирі якої вони протягом дня розпивали спиртні напої.

Близько 20 вечора, коли позитивні теми для розмови закінчились, чоловік та жінка перейшли до взаємних образ. Щоб покласти цьому край, розлючений чоловік чотири рази вдарив донедавна свою приятельку ножем.

Усвідомивши, що жінка вже не дихає, П. вирішив приховати сліди злочину, підпаливши постільну білизну поруч з тілом померлої. Відійшовши від будинку на незначну відстань, чоловік почав спостерігати за розвитком подій.

Вже через декілька хвилин на виклик під’їхала пожежна автівка, а згодом і поліція. У цей час П. підійшов ближче до будинку. Пильні поліцейські відразу звернули увагу на підозрілу поведінку чоловіка.

Спочатку П. не визнавав своєї вини, однак закривавлений ніж, який він намагався викинути, вказував на протилежне.

Як повідомив керівник Конотопської місцевої прокуратури Сергій Сегида, на даний час чоловіку вручено повідомлення про підозру, йому інкриміновано умисне вбивство (ч. 1 ст. 115 КК України), за клопотанням прокуратури його взято під варту, оскільки 10 років свого життя він провів у місцях несвободи за скоєння аналогічного злочину.

Цього разу підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби прокуратури Сумської області

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