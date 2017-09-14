На Дніпропетровщині засуджено чоловіка, який підірвав власного керівника

На Дніпропетровщині засуджено чоловіка, який підірвав власного керівника

12:40 14.09.2017
На Дніпропетровщині засуджено чоловіка, який підірвав власного керівника

Вироком П’ятихатського районного суду 64-річного чоловіка визнано винним у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.115 та ч.1 ст.263 КК України (умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб; носіння, зберігання, придбання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу).

Встановлено, що у серпні 2016 року мешканець міста Вільногірська, маючи злочинний умисел на вбивство колишнього роботодавця, незаконно придбав вибуховий пристрій промислового виготовлення типу осколкової ручної гранати РГД-5, прийшов до службового кабінету директора товариства з обмеженою відповідальністю та кинув гранату на робочий стіл, внаслідок чого стався вибух.

Від одержаних тілесних ушкоджень потерпілий помер.

Суд погодився з доводами обвинувачення, яке підтримувалось Жовтоводською місцевою прокуратурою, та призначив чоловікові покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.

За матеріалами прес-служби Дніпропетровській області

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