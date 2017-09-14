На Запоріжжі судитимуть злодіїв, які заволоділи коштами Запорізької АЕС

На Запоріжжі судитимуть злодіїв, які заволоділи коштами Запорізької АЕС

16:41 14.09.2017
На Запоріжжі судитимуть злодіїв, які заволоділи коштами Запорізької АЕС

Прокуратурою області спільно із Управління СБ України в Запорізькій області завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні відносно посадових осіб ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» та посадової особи приватної структури, які вступили у злочинну змову, направлену на заволодіння коштами ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК «Енергоатом» на загальну суму понад 300 тис грн.

Обвинувальний акт відносно підозрюваних, дії яких кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном на користь третіх осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах, скеровано до Енергодарського районного суду Запорізької області.

За вчинення вказаного злочину передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Державне обвинувачення у зазначеному провадженні здійснюватиметься прокуратурою області.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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