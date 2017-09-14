На Хмельниччині патрульного поліції затримано за систематичне хабарництво

Прокуратурою Хмельниччини спільно з іншими уповноваженими на боротьбу із корупцією органами продовжується цілеспрямована робота з виявлення фактів корупційних правопорушень та притягнення винних до відповідальності, в тому числі серед правоохоронців.

Слідчим відділом прокуратури області спільно із співробітниками Хмельницького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України та Управління Служби безпеки України в області під час одержання чергової суми неправомірної вигоди викрито інспектора Управління патрульної поліції у м. Хмельницькому Департаменту патрульної поліції.

Встановлено, що працівник правоохоронного органу вимагав у одного з приватних підприємців міста систематичного надавати йому грошові кошти за нестворення перешкод у здійсненні нею підприємницької діяльності у сумі 1 тис. грн. на місяць.



При отриманні чергової суми неправомірної вигоди патрульного поліцейського правоохоронцями викрито «на гарячому» та затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За вказаним фактом слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування за ч.3 ст.368 (одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе, за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища, вчинене повторно) Кримінального кодексу України.

Окрім цього, прокуратурою області стосовно цього ж поліцейського розслідується кримінальне провадження за ч. 1 ст. 204 КК України (незаконний збут підакцизних товарів).

На даний час проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів.

Також, вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання затриманому запобіжного заходу.

За матеріалами прес-служби прокуратури Хмельницької області