На Львівщині прокуратура домоглась перегляду вироку суду щодо грабіжників

Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ погодився з доводами касаційної скарги заступника прокурора області щодо надто м’якого покарання двом мешканцям Львова, які вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.187 КК України.

Нагадаємо, що у березні 2013 року чоловіки за попередньою змовою вчинили розбійний напад у під'їзді одного з будинків міста. Зловмисники побили потерпілого, зламали ніс та відібрали понад 3 тис грн.

Розбійникам Галицький районний суд м. Львова виніс покарання – 4 роки 6 місяців одному нападнику і 5 років іншому та звільнив від відбування покарання з іспитовим строком 2 роки, не врахувавши при цьому, тяжкості вчиненого злочину, того що один із чоловіків раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності та лише часткового визнання свої вини правопорушниками.

На вказаний вирок подано апеляційну скаргу, яку апеляційний суд Львівської області безпідставно відхилив.

Відтак, прокуратура звернулась до Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ, який зобов’язав суд апеляційної інстанції повторно перевірити доводи апеляційної скарги, поданої прокурором, щодо безпідставності призначення засудженим покарання із застосуванням положень статей 69 та 75 Кримінального кодексу України.

За вчинене передбачено покарання у виді позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

На даний час провадження скеровано на новий розгляд до суду апеляційної інстанції.

За матеріалами прес-служби прокуратури Львівської області