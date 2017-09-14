Трагедія на Вінниччині: агроном потрапив під працюючий гвинт гелікоптера

Трагедія на Вінниччині: агроном потрапив під працюючий гвинт гелікоптера

13:00 14.09.2017
Трагедія на Вінниччині: агроном потрапив під працюючий гвинт гелікоптера

У Погребищенському районі під задній гвинт гелікоптера «МІ-2», який виконував роботи по внесенню хімікатів на полі, потрапив агроном сільськогосподарського підприємства.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Пригода трапилась в селі Скибенці Погребищенського району.

За попередньою інформацією слідства, при виконанні робіт по внесенню хімікатів на поля під час дозаправки гелікоптера водою, 40-річний агроном підприємства, наблизившись до працюючого авіатранспорту при нез’ясованих обставинах, потрапив під задній гвинт гелікоптера.

Внаслідок події житель Київської області отримав поранення несумісні з життям та загинув на місці події.

В рамках розслідування кримінального провадження призначено ряд експертиз, за висновками яких, будуть встановлені обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Вінницькій області

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