У Харкові жінка випала з вікна 5-го поверху житлового будинку

У Харкові жінка випала з вікна 5-го поверху житлового будинку

13:20 14.09.2017
У Харкові жінка випала з вікна 5-го поверху житлового будинку

Подія сталася в Індустріальному районі Харкова.

О 13:20 бригадою швидкої медичної допомоги до відділення реанімації Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги від будинку № 75 по бульвару І. Каркача госпіталізована 37-річна мешканка будинку.

У неї констатована закрита черепно-мозкова травма, забій головного мозку, закритий перелом кінцівок. На даний час постраждала знаходиться у лікарні в тяжкому стані.

За попередніми даними, жінка у стані алкогольного сп’яніння з власної необережності випала з вікна своєї квартири, розташованої на 5-му поверсі.

Факт події зареєстрований до Журналу єдиного обліку правопорушень.

Перевірка триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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