У Миколаєві затримано водія, через якого загинула маленька дитина

Нагадуємо, що 14 вересня у дворі будинку по пр. Героїв України під колесами вантажного автомобіля ЗІЛ загинув шестирічний хлопчик.

За даним фактом було відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами», що карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого» та призначено проведення необхідних експертиз.

37-річний водій вантажівки, який раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення Правил дорожнього руху та був позбавлений права керування, затриманий у порядку ст.208 КПК України.

Слідчим підготовлено клопотання до суду щодо обрання затриманому міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області