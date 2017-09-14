У Миколаєві маленький хлопчик випав з вікна четвертого поверху
У Миколаєві маленький хлопчик випав з вікна четвертого поверху
Ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що з четвертого поверху будинку по вулиці Казарського випав трирічний хлопчик.На місце події прибули медики та співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції. Зараз дитина у важкому стані перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.
Відомо, що мати постраждалого хлопчика залишила його під наглядом семирічної сестри, а сама відлучилась у справах. Старша дівчинка відволіклась та навіть не побачала, як він випав. Про подію жінці повідомили сусіди.
Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.
За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області