У Миколаєві маленький хлопчик випав з вікна четвертого поверху

У Миколаєві маленький хлопчик випав з вікна четвертого поверху

19:30 14.09.2017
У Миколаєві маленький хлопчик випав з вікна четвертого поверху

Ввечері на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що з четвертого поверху будинку по вулиці Казарського випав трирічний хлопчик.На місце події прибули медики та співробітники слідчо-оперативної групи Інгульського відділу поліції. Зараз дитина у важкому стані перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Відомо, що мати постраждалого хлопчика залишила його під наглядом семирічної сестри, а сама відлучилась у справах. Старша дівчинка відволіклась та навіть не побачала, як він випав. Про подію жінці повідомили сусіди.

Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини події.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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